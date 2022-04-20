Курс на тепло: в Крыму меняется погода

В Крыму в очередной раз меняется погода – на этот раз в лучшую сторону.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», еще сегодня и завтра на полуострове будет дождливо и прохладно – днем не выше +14. Но в пятницу температура начнет расти, воздух прогреется до +20, а в субботу и воскресенье – до +22.

Осадков в конце недели не ожидается.

Симферополь, Лиана Макоба

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