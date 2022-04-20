В Крыму спрос на жилье падает, а цены растут

Средняя стоимость квартиры в Крыму за год увеличилась на 37% и приблизилась к 6,5 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самое дорогое жилье традиционно в Ялте – в новостройках цена составляет в среднем 11,6 млн, на вторичном рынке еще дороже – около 13 млн.

В крымской столице цены гораздо ниже: среднее предложение составляет 5,65 млн. При этом цены в Симферополе за год выросли на 50%, а в Ялте – только на 30%.

Такую разницу специалисты объясняют структурой рынка: «Доля однокомнатных квартир и студий в Симферополе составляет 80% от всего рынка новостроек, а в Ялте – всего 31%», – цитирует КП-Крым руководителя направлений вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости Сергея Хахулина.

При этом, отмечает эксперт, рост цен на жилье и удорожание ипотеки привело к резкому падению спроса: например, квартиры в крымских новостройках стали покупать на 29% реже. Причем, в Ялте спрос снизился сильнее, чем в Симферополе: «Можно предположить, что в столице среди покупателей больше местных жителей, для которых новая квартира – не инвестиция, а необходимость», – говорит Хахулин.

Что, характерно: несмотря на падение спроса, цена на жилье в Крыму не снижаются и вряд ли в ближайшее время пойдут вниз.

Симферополь, Лиана Макоба

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