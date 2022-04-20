В Крыму приняли первое решение о лишении госнаград

Госсовет Крыма принял решение лишить крымских наград 7 человек. Это первое подобное решение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», право Госсовета РК лишать госнаград обеспечено частью 5 статьи 37 закона №34-ЗРК «О государственных наградах Республики Крым». Соответствующая поправка была внесена 11 апреля 2022 года.

Часть 5 гласит: «Государственный Совет Республики Крым вправе принять решение о лишении награды Крымской АССР, Автономной Республики Крым, Республики Крым, не предусмотренной настоящим Законом, знака отличия Автономной Республики Крым в случае осуждения награжденного за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, установленного обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу, если указанное лицо утратило моральное право носить указанные награды, а также в случае совершения награжденным действий, направленных на дискредитацию Российской Федерации или Республики Крым».

Представляя первый список, спикер Госсовета РК Владимир Константинов сообщил, что внесенные в перечень лишаются наград «за дискредитацию Российской Федерации и Республики Крым», а также активную антироссийскую деятельность.

«За» проголосовали все 66 присутствующих на заседании депутатов.

С сегодняшнего дня государственных наград и знаков отличия, а также сопутствующих льгот лишены:

– Балан Николай Иванович – знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу»;

– Бордюг Инна Леонидовна (Злата Огневич) – почетного звания «Заслуженный артист Автономной Республики Крым»;

– Воронченко Игорь Александрович – знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу»;

– Кравчук Леонид Макарович – знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу»;

– Куницын Сергей Владимирович – почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым», знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу»;

– Кучма Леонид Данилович – звания «Почетный Крымчанин»;

– Усик Александр Александрович – почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым», знака отличия Автономной Республики Крым «За верность долгу»;

Кроме того, депутаты предложили лишить всех званий и наград экс-прокурора РК Наталью Поклонскую: некоторым членам Госсовета не понравились ее высказывания о происходящем на Украине и букве Z. Этот вопрос обсуждать пока не стали.

Симферополь, Олег Яковенко

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