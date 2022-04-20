Симферопольские школы снова лихорадит

В симферопольских школах снова переполох: сегодня пришлось эвакуировать четыре учебных заведения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщения о минировании поступило в школы №№3, 24, 40 и 41.

Детей и взрослых вывели из зданий, на месте работают специалист профильных служб.

Напомним, вчера из-за ложных сообщений о минировании в крымской столице были эвакуированы 5 школ и 4 детских сада.

Симферополь, Олег Яковенко

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