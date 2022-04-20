Пошел на таран: крымчанин напал на сотрудников полиции

Житель Симферополя напал на сотрудников полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в поле зрения правоохранительных органов попал брат 37-летнего горожанина. И мужчина решил помешать полицейским: сначала своим BMW Х5 перегородил проезд служебному автомобилю, потом угрожал оперативникам и, в конце концов, вернувшись за руль автомобиля на скорости врезался в полицейскую машину.

В итоге один из силовиков получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму. Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей органов власти (часть 2 статьи 318 УК РФ).

Симферополь, Олег Яковенко

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