Отказ от российского газа разорвёт Евросоюз на части – глава E.ON

ЕС не сможет функционировать как единая организация, если на уровне центральных органов откажется от российского газа, а проблему с поставками голубого топлива предложит решать отдельным странам и компаниям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава крупнейшего энергетического концерна Германии E.ON Леонард Бирнбаум.

По его словам, если Брюссель снимет с каждой национальной компании ответственность за энергобезопаность всей Европы, то такой шаг «разорвёт Евросоюз».

«Если мы считаем, что мы можем обеспечить поставки в Германию, не заботясь о других государствах вместе, то это разорвёт Евросоюз на части», – предупредил Бирнбаум.

Симферополь, Валентин Карамазов

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