Завершено расследование в отношении бывшего гендиректора ГУП «Крымгеология»

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ГУП РК «Крымгеология», обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

Как уже сообщал «Новый День», мужчину задержали в конце декабря 2021 года. По версии следствия, весной 2021 года к действующему на тот момент директору ГУП обратился представитель индивидуального предпринимателя с просьбой заключить договор на приобретение коммерсантом песчано-гравийной смеси и суглинок на карьере, разрабатываемом «Крымгеологией» (месторождение Зуевское Белогорского района). Руководитель ГУП согласился, но за вознаграждение.

Договор на поставку материалов заключили, и коммерсант ежемесячно перечислял директору «Крымгеологии» «благодарность» на банковские карты аффилированных лиц. Всего с апреля по декабрь 2021 года должностное лицо получил взятки на общую сумму свыше 390 тысяч рублей, сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу.

Симферополь, Олег Яковенко

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