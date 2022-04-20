Украинский генерал заговорил о грядущей большой угрозе для ВСУ

Перегруппировка российских войск и начало крупного наступления в Донбассе станет тяжёлым испытанием для украинской армии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, управление российской армией перенесено из Генштаба в Москве непосредственно на поле боя.

«Всю эту группировку сформированную они со вчерашнего числа приводят в бой. В первую очередь с целью захвата в границах областей – Луганскую и Донецкую области. Здесь идут тяжелые бои, они нанесли удары тяжелой артиллерией, системами залпового огня, авиационные удары осуществили, подготовку. И медленно продвигаются к завершению этой задачи. Кроме того, к задачам относится окончательное взятие Мариуполя и удержание сухопутного коридора на Крым, это как минимум», – отметил генерал.

«Они собрали все возможности и поэтому сделали изменения в систему управления – раньше управляли армиями на территории Украины Генштабом из Москвы, что было неверно с военной точки зрения. Ситуацию изменили, налаживаются, делают выводы, и для нас представляет это большую угрозу. Мы к этому готовимся, поэтому эти бои, которые уже начались, будут очень сложные для вооруженных сил Украины», – приводит слова Романенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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