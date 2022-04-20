Украинским беженцам дали срок освободить все болгарские отели до 31 мая

В Болгарии 31 мая текущего года заканчивается действие государственной программы помощи украинским беженцам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила вице-премьер Болгарии Калина Константинова.

Сообщается, что специально принятая в марте госпрограмма, позволяла украинцам бесплатно ночевать и питаться в болгарских отелях, расположенных в курортной зоне. Однако до 1 июня они должны освободить все помещения.

По словам экспертов, отели не собираются терпеть убытки в курортный сезон и освобождают номера для приёма туристов из России, которые, как предполагается, будут добираться до Болгарии через Турцию. Как известно, Анкара не закрывала воздушное простанство Турции для самолётов из РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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