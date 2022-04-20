Из зоны боевых действий в Донбассе вывозят украинское военное командование и чиновников

В Киеве приходят к пониманию о бесполезности сопротивления наступлению РФ и ДНР в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают в Народной милиции Луганской народной республики.

Украинское командование и главы администраций начинают спешно эвакуироваться подальше от линии фронта. В частности, стало известно о бегстве военачальников и чиновников из посёлка Золотое, расположенного в зоне боевых действий.

«Из Золотого вертолётом был вывезен генерал ВСУ, а также администрация города, которая была замешана в преступных схемах боевиков Украины», – отметили в НМ ЛНР.

Ранее сегодня сообщалось о начавшемся «организованном отходе» подразделений ВСУ из районов Рубежного, Северодонецка и Лисичанска.

«Украинская армия начинает покидать районы Рубежного, Северодонецка и Лисичанска в ЛНР. По данным телеграм-канала «Иди и смотри», подразделения ВСУ таким образом пытаются избежать окружения в треугольнике из трёх населенных пунктов бывшей Луганской области. Ранее ВС РФ и НМ ЛНР взяли Кременную, что создало угрозу окружения украинской группировки войск. Не убежите, русское возмездие вас неминуемо настигнет», – написал у себя в телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Симферополь, Валентин Карамазов

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