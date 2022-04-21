В Крыму разрешили свободный проход к ларькам в особо охраняемой территории

Проход для посетителей парка «Карасан-Утёс-» будет свободным, но за это пришлось заплатить безопасностью самого парка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение нескольких лет в крымском поселке Утес (Большая Алушта) кипел хронический скандал. В начале каждого курортного сезона владельцы санатория «Утес» закрывали для свободного посещения старинный парк, окружающий корпуса здравницы.

За вход на территорию, за проход к морю, к церкви, в магазин приходилось платить, в том числе и местным жителям. Прошлым летом вход в парк с дворцом, построенным для княгини Гагариной, ее домовой церковью для взрослых стоил 300 руб.

Для посещения магазина по предъявлении паспорта с пропиской местным выдавался талон, действующий в течение получаса. При этом было непонятно, как приходуются деньги, собираемые вахтерами, в чей карман они идут, как с них платятся налоги.

Прекратить порочную практику и наказать алчных владельцев санатория жителям обещали и глава Крыма Сергей Аксенов, и депутат Госдумы от Крыма, и глава алуштинской горадминистрации, и председатель Общественной палаты Крыма. В начале следующего сезона все начиналось сначала.

Парк-памятник садово-паркового искусства регионального значения «Утёс-Карасан» является особо охраняемой природной территорий с 1960 года. Его площадь – 23 га.

Старинный парк размещается на 18 га прибрежной зоны, на его территории произрастают деревья около 250 видов, часть которых занесена в Красную книгу. Многие имеют возраст около 200 лет.

Приказом министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 15.09.2016 №2012 утверждено Положение о парке-памятнике садово-паркового искусства «Утес-Карасан».

На его территории была запрещена любая деятельность, угрожающая сохранению парка. Отдельно оговаривался запрет на размещение объектов торговли (ларьков, киосков).

Этим же Положением собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах Парка, наделялись правом устанавливать режим посещения Парка на их территории, устанавливать плату за предоставление услуг (проведение учебно-познавательных экскурсий, фото- и видеосъемку).

Там же перечислялись легальные землепользователи: ООО «Карасанский» (прибыль 2021 года – 95 тыс руб), АО Санаторий «Утёс» (прибыль 45 млн руб), ООО База отдыха «Таврида-азот» (убыток 2021 года – 5 млн руб).

В преддверии нового курортного сезона совмин Крыма приял постановление №254 «Об изменении режима особой охраны Парка-памятника «Утес-Карасан». Его суть сводится к тому, что проход для посетителей Парка является свободным, но за исключением случаев, установленных в соответствии с действующим законодательством, а также случаев, связанных с обеспечением мер по антитеррористическим мероприятиям.

Это исключение опять оставляет возможность для ограничений и дальнейших поборов.

Кроме того, теперь на территории Парка разрешено размещение объектов некапитального строительства, а также строительство и реконструкция объектов капитального строительства.

Далее в тексте постановления приводятся кадастровые номера четырех земельных участков, которые разрешено использовать только для охраны природных территорий.

Упомянутых участки имеют площадь 81, 148, 186 и 361 кв м. На фото со спутников, которые можно увидеть на Публичной кадастровой карте, три из них выглядят зелеными пятнами, один – пристройкой к белому строению – похож, например, на летнюю площадку пивной или чебуречной. Вот там теперь сидеть нельзя.

Симферополь, Ольга Картошина

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