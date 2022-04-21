В Крыму заявили о желании регионов Украины войти в состав России

Жители южных регионов Украины хотели бы войти в состав России – об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Напомним, сейчас под контролем российских войск находятся вся Херсонская и часть Запорожской области. На этой территории ведется российское телерадиовещание, а население начало использовать российские рубли при расчетах.

«Ситуация в освобожденных регионах юга Украины стабилизировалась, но людям нужно понимание их дальнейшего статуса. В разговорах они признаются, что боятся возвращения украинских националистов, поэтому просят быстрее решить вопрос о вхождении освобожденных территорий в состав России. Люди говорят, что хотят вернуться в Россию», – цитирует Крючкова РИА «Новости».

Симферополь, Олег Яковенко

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