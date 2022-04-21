Крым может стать участником проекта по комплексной малоэтажной застройке

Крым может стать участником пилотного проекта по комплексной малоэтажной застройке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Общественный совет при Минстрое и Российский союз строителей направили в министерство предложение запустить такие проекты в 14 регионах РФ, включая значатся Московскую и Ленинградскую области, Алтай, Краснодарский края и Крым. Для снижения себестоимости такого жилья девелоперы будут возводить дома с использованием типовых конструкций.

Разработаны различные типовые элементы: деревянные, железобетонные, металлические, из ДСП и другие, которые можно использовать в разных вариациях, пишут «Известия» со ссылкой на зампредседателя общественного совета при Минстрое, члена рабочей группы Российского союза строителей Олега Бетина. Также предлагаются проекты домов, поселений, обеспечения социальными объектами, инфраструктурой.

Бетин отмечает, что застройщики, желающие принять участие в проекте, есть, но на местах они могут столкнуться с административными и бюрократическими барьерами.

«Регионам требуется помощь в налаживании этого процесса, дорожная карта и сопровождение при реализации проектов. Поэтому нужны соответствующие региональные операторы, регулирующие работу. Также следует, чтобы Минстрой курировал стройку на федеральном уровне», – сказал он.

Предполагается, что инициативу поддержит и банковская сфера: так как частный жилой дом становится понятным и ликвидным залогом для банка, кредитные организации смогут финансировать такое строительство на тех же основаниях, что и многоквартирные дома.

Симферополь, Олег Яковенко

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