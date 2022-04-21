Служба безопасности Киргизии предупредила граждан об ответственности за ношение на шествии «Бессмертного полка» военизированной формы с буквой Z.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Силовики утверждают, что символы российской спецоперации на Украине якобы могут привести к «разжиганию национальной розни». К слову, против российских символов яростно выступают лишь малочисленные киргизские радикалы-националисты.

«Органы национальной безопасности призывают организации по прокату карнавальных костюмов не сдавать на прокат способствующие разжиганию межнациональной розни военную форму и костюмы с символом Z, а горожан – не надевать указанную форму на шествие «Бессмертный полк», которое пройдет 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. ГКНБ предупреждает об ответственности, предусмотренной законодательством Кыргызской республики, за действия, направленные на разжигание межнациональной розни», – говорится в заявлении.

Отметим, что на Украине сегодняшняя «межнациональная рознь» начиналась именно с потакания любым капризам нацистов в ущерб большинству граждан.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»