Нацисты запрещённого в РФ полка «Азов», укрывшиеся в подземельях промзоны Мариуполя, привыкли ежедневно принимать психотропные вещества. Однако все запасы «таблеток» уже подошли к концу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на офицеров ДНР на передовой линии сообщает донецкое издание «Донбасс решает».

По их словам, для нацистов, которые сплошь наркоманы, это самая сейчас главная проблема, даже страшнее смерти от пули или плена. Физическая ломка от отсутствия «кайфа» уже начинает вызывать у них страшные ломки, что может окончательно расшатать моральное состояние обороняющихся, учитывая огромное количество раненных и голодных.

Симферополь, Валентин Карамазов

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