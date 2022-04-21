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Четверг, 21 апреля 2022, 17:23 мск

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Легендарная бабушка с красным знаменем перекочевала на шевроны армии ДНР

Фото: РИА «Новый День»

Бойцы армии ДНР взводами и ротами заказывают себе на шевроны изображение всем известной и полюбившейся украинской бабушки, которая ошибочно вышла с советским флагом к нацистам ВСУ, перепутав их с российскими солдатами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал донецкий военкор Дмитрий Астрахань.

По его словам, для защитников Донбасса образ бабушки стал символом «Родины, матери и всего того, за что они воюют».

«Шевроны стали настолько популярны среди бойцов ДНР, что сегодня утром я не смог даже их купить. Заказывают по 30-50 шт. И в белом варианте, и в монохромном – для ношения с полевой формой», – цитирует Астраханя издание «Донбасс решает».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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