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Четверг, 21 апреля 2022, 17:23 мск

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Девочка из мариупольского подвала прорвала информационную блокаду в Японии

Фото: скрин сюжета на японском телевидении

Японские журналисты были ошеломлены показаниями девочки из мариупольского подвала, которые она дала одному из американских репортёров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», отрывок из сюжета широко разошёлся в японских сегментах мировых соцсетей и даже появился на телеканалах страны.

На видео удивлённый американский журналист несколько раз переспрашивает раненую девочку, не перепутала ли она чего, утверждая, что их дом обтреливали нацисты запрещённого в РФ полка «Азов».

«По мирным людям стреляет «Азов»! Русские по мирным не стреляют!», – отвечала пострадавшая.

Она объяснила, что в момент обстрела на территории города была только украинская армия и «Азов», которые намеренно разрушали жилые дома. В результате девочка не знает, где сейчас находятся её родители. Только через несколько дней появились бойцы ДНР, которые сразу же сделали ей перевязку прямо в подвале и дали воды и еды. Когда пострадавшую снимал американец, она уже ждала эвакуации.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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