Японские журналисты были ошеломлены показаниями девочки из мариупольского подвала, которые она дала одному из американских репортёров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», отрывок из сюжета широко разошёлся в японских сегментах мировых соцсетей и даже появился на телеканалах страны.

На видео удивлённый американский журналист несколько раз переспрашивает раненую девочку, не перепутала ли она чего, утверждая, что их дом обтреливали нацисты запрещённого в РФ полка «Азов».

«По мирным людям стреляет «Азов»! Русские по мирным не стреляют!», – отвечала пострадавшая.

Она объяснила, что в момент обстрела на территории города была только украинская армия и «Азов», которые намеренно разрушали жилые дома. В результате девочка не знает, где сейчас находятся её родители. Только через несколько дней появились бойцы ДНР, которые сразу же сделали ей перевязку прямо в подвале и дали воды и еды. Когда пострадавшую снимал американец, она уже ждала эвакуации.

Симферополь, Валентин Карамазов

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