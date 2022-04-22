В Севастополе рыбаков выпустили в море

В Севастополе рыбакам разрешили выходить в море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничения были установлены в связи с событиями на Украине. В итоге, около 100 организаций и предпринимателей Севастополя заявили об убытках и критической ситуации.

Так, устричные и мидийные фермы не смогли вовремя поднять из садков продукцию – потери оцениваются в 15 – 20 тонн. Об угрозе разорения заявили рыбками.

В связи с прекратившимися поставками рыбы и морепродуктов резко снизилась выручка предприятий общепита: руководство ряда ресторанов сообщало, что приход не превышает 1 тысячи рублей в день.

«С одной стороны, ограничения направлены на безопасность судов, но в ручном порядке принимались решения выпускать рыбаков в море, и прибрежный лов во многих акваториях разрешен, – сообщила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко. – По аквакультурам частично тоже вопросы сняты».

Севастополь, Олег Яковенко

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