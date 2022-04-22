Крым не для бедных: отельеры не согласны сдерживать цены

Крым нужно продавать дорого – такое озвучила руководитель представительства гостинично-туристической Ассоциации в Крыму Валентина Марнопольская.

Как уже сообщал «Новый День», многие туристы считают, что стоимость услуг туристической сферы в Крыму не соответствует качеству. Однако каждый год в преддверии сезона цены начинают движение вверх и потом практически не снижаются.

Ежегодно министерство курортов и туризма РК пытается убедить всех, что стоимость мест размещения по сравнению с предыдущим годом не изменилась или выросла незначительно, и уговорить гостиничный бизнес соответствовать этому заявлению.

Текущий год не стал исключением. Однако, как выяснилось, отельеры точку зрения министерства не разделяют.

«Когда началась отмена бронирований, цены снижали. Есть спрос – цены подросли. Крым всегда был дорогим местом отдыха. Если мы дорого продавали его всегда, то почему нам и не продолжать, – заявила Марнопольская. – Наша позиция отличается от министерства курортов и туризма».

Симферополь, Лиана Макоба

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