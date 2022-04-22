В Керчи закрыли все школы и детсады

В Керчи эвакуировали все садики, школы и администрацию города.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем в образовательные учреждения и мэрию по электронной почте пришли письма с угрозами взрыва. Школьников распустили по домам, руководство детсадов обзвонило родителей воспитанников с просьбой забрать детей, взрослых вывели из зданий.
В учреждениях работают оперативные службы.
Керчь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube