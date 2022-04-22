В Керчи закрыли все школы и детсады

В Керчи эвакуировали все садики, школы и администрацию города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем в образовательные учреждения и мэрию по электронной почте пришли письма с угрозами взрыва. Школьников распустили по домам, руководство детсадов обзвонило родителей воспитанников с просьбой забрать детей, взрослых вывели из зданий.

В учреждениях работают оперативные службы.

Керчь, Олег Яковенко

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