Все три тысячи пленных ВСУ проходят тщательную фильтрацию в ДНР

Все попавшие в плен украинские военнослужащие и члены нацбатов содержатся в ДНР и проходят детальную проверку на причастность к военным преступлениям.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил министр юстиции Донецкой народной республики Юрий Сироватко.

«У нас находятся порядка 2,5 тысяч человек. Кого-то уводят на допросы, где-то привозят новых. Но точное количество назвать затруднительно. Могу предполагать, что их около трёх тысяч. Многие из сложивших оружие еще находятся в подразделениях военных комендатур, Народной милиции, МГБ», – приводит слова Сироватко издание «Донбасс решает».

Симферополь, Валентин Карамазов

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