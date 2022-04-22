российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 апреля 2022, 15:50 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Все три тысячи пленных ВСУ проходят тщательную фильтрацию в ДНР

Фото: МВД ДНР

Все попавшие в плен украинские военнослужащие и члены нацбатов содержатся в ДНР и проходят детальную проверку на причастность к военным преступлениям.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил министр юстиции Донецкой народной республики Юрий Сироватко.

«У нас находятся порядка 2,5 тысяч человек. Кого-то уводят на допросы, где-то привозят новых. Но точное количество назвать затруднительно. Могу предполагать, что их около трёх тысяч. Многие из сложивших оружие еще находятся в подразделениях военных комендатур, Народной милиции, МГБ», – приводит слова Сироватко издание «Донбасс решает».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Конфликт на Украине, Общество, Политика, Россия,