В поисках еды: на границе с Белоруссией скопились толпы прибалтов

Жители прибалтийских стран осаждают погранпункты с Белоруссией, чтобы проникнуть на её территорию и закупиться продуктами, цены на которые в Литве, Латвии и Эстонии взлетели до небес.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Белорусии Алекандр Лукашенко.

По его словам, прибалты сметают с полок белорусских магазинов гречку и даже соль.

«Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой, Латвией, поляками, я про Украину в данном случае уже и не говорю. Они ж такие были счастливые, такие весёлые. Жили в «заможном» мире. У них всё было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы – соли нет, соли просят у нас», – отметил Лукашенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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