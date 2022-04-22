Крым претендует на статус первого электромобильного курорта России

В Алуште открылась первая в Крыму специализированная станция технического обслуживания электромобилей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», РК является одним из приоритетных регионов России по развитию электромобильного транспорта. В республике уже установлено 40 зарядных станций для электрокаров.

В текущем году собираются открыть еще 50, а до 2024 года – 125.

Правда, есть проблема – время зарядки. В России на сегодняшний день преобладают медленные и средние зарядные станции, с помощью которых аккумулятор электрокара полностью заряжается за несколько часов. Это слишком долго.

В правительстве Крыма заявляют, что в республике устанавливают быстрые зарядки, которые используют постоянный ток от 50 кВт до 100 кВт и могут зарядить, например, Nissan Leaf за 15-20 минут, а Теслу – за 30-40. Но и это не очень хорошо, особенно для курортного региона. Оптимальными были бы ультрабыстрые станции, позволяющие полностью зарядить Теслу за 20 минут.

Добавим, что по данным ГИБДД, в Крыму зарегистрировано более 300 электромобилей. В правительстве Крыма полагают, что в сезон их количество вырастет до 5 тысяч. И заявляют, что поставили цель сделать Крым «первым электромобильным курортом России».

Алушта, Олег Яковенко

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