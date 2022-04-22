В Крыму амнистировали одного из организаторов блокад полуострова

В Крыму вынесли приговор одному из организаторов блокад Крыма Мустафе Джемилеву. Правда, судили его за другие преступления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городской суд Армянска признал

Джемилева виновным в незаконном пересечении государственной границы России, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 322 УК РФ).

2 мая 2014 Джемилев прилетел из Киева в Москву, но не смог пройти пограничный контроль – ему было отказано во въезде в РФ. 3 мая Джемилев в сопровождении группы людей незаконно пересек границу России в районе пункта пропуска «Армянск» в Крыму, но был задержан российскими силовиками.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Но освободил от ответственности по амнистии.

Кроме того, Джемилеву предъявлено обвинение в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем тяжкие последствия (статья 224 УК РФ). Напомним, он хранил в сейфе в собственном доме в Бахчисарае карабин ОП-СКС калибра 7,62 мм. В мае 2013 года сын Джемилева из этого карабина убил человека.

Плюс ко всему, Джемилева обвиняли в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

По обоим обвинениям его так же освободили от наказания – в связи с истечением срока давности.

Симферополь, Олег Яковенко

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