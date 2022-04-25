В Крыму заговорили о восстановлении Крымского федерального округа

В Крыму заговорили о создании Крымского федерального округа: эту тему в последние дни поднимают депутаты, политики и некоторые общественные деятели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымский федеральный округ (КФО) был создан в марте 2014 года после вхождения полуострова в состав России и включал Республику Крым и город федерального значения Севастополь.

28 июля 2016 года «в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти» КФО был упразднен и включен в состав Южного федерального округа.

Теперь КФО предлагается восстановить, включив в него южные территории Украины для их «интеграции в российское экономическое пространство».

Авторы идеи отмечают, что Херсонская и приазовская часть Запорожской областей ранее вместе с Крымом входили в состав Таврической губернии, а до этого – в состав Крымского ханства. Для жителей этих территорий предлагается провести референдум о вхождении в состав РФ.

Федеральные власти эти инициативы пока не комментируют.

Симферополь, Олег Яковенко

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