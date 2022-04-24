«Рухнет всё» – глава немецких промышленников о последствиях санкций

Европа ещё не ввела эмбарго на российкие энергоносители, однако сама дискуссия об этом уже привела к разбалансировке экономики ЕС. Дальнейшая конфронтация с Москвой приведёт к трагическим последствиям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генеральный директор объединения торгово-промышленных палат Германии Мартин Ванслебен.

«Ситуация очень драматична. Я на самом деле не испытывал ничего подобного в своей 40-летней профессиональной жизни. С экономической точки зрения ситуация, безусловно, сложнее, чем настроение в Германии и в мире на данный момент. Драма цепочки поставок уже очень велика.

Дорожают не только энергия и сырье, но и в принципе все становится дороже. Есть много компаний, которые встроены в глобализацию и которые не знают, что с их клиентами и что с их поставщиками. Это означает, что мы входим в большую неопределенность. Есть люди, которые говорят, что мы получаем стагфляцию, то есть инфляцию со снижением экономических показателей. Но теперь это еще хуже, чем стагфляция.

Масса газа используется не для отопления и горячей воды, а для так называемого технологического тепла, то есть химии, стали, фармации. И если вы посмотрите, какое сырье производится в химии, то вам не нужно быть большим экспертом, чтобы относительно быстро узнать, что если химия больше не будет производиться в Германии, колеса экономики будут стоять на месте в долгосрочной перспективе не только в Германии, но и в Европе. Это означает, что экономика больше не работает.

Эмбарго на российский природный газ было бы катастрофой в нынешней ситуации. Это превзошло бы все, что мы испытали. Сравнения с последствиями от ковида совершенно неправильны с тем, что мы видим сегодня. Это будет намного сложнее. Вся газопроводная система, не только в Германии, но и во всей Европе, на самом деле развалится на фоне независимости от России. Это не только вопрос, откуда мы берем газ, но и вопрос того, как мы его распространяем в Европе», – отметил Ванслебен.



Симферополь, Валентин Карамазов

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