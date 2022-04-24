Результаты судмедэкспертизы тел в Буче полностью опровергают версию о «геноциде»

Результаты судебно-медицинской экспертизы тел в украинских Ирпене и Буче, предъявленных ранее мировому сообществу в качестве «жертв сознательного расстрела» российским военнослужащими, свидетельствуют о том, что подавляющее большинство обследованных погибли не от пуль, а от осколков противопехотных снарядов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет британское издание The Guardian.

Британские журналисты сообщают, что в телах жертв обнаружены небольшие металлические дротики, называемые флешеттами.

«Мы нашли по нескольку очень тонких, похожих на гвозди предметов в телах мужчин и женщин», – ссылается Guardian на украинского судмедэксперта Владислава Перовского. По его словам, большинство этих тел из Буча-Ирпенского района.

Газета отмечает, что флешетты – это противопехотная шрапнель, которая широко использовалась во время Первой мировой войны. Они содержатся в снарядах танков или полевых орудий. Каждый боеприпас может содержать до 8000 таких «гвоздей». После выстрела и взрыва они разлетаются на ширину до 300 метров и на 100 в длину.

Такие боеприпасы не запрещены конвенциями. Но их применение в городах является нарушением гуманитарного права.

Вместе с тем, издание не желает снимать вину за жертвы с России и утверждает со ссылкой на неназванных свидетелей, будто они видели, как такими снарядами «стреляла российская артиллерия за несколько дней до того, как покинуть этот район».

В свою очередь, военные эксперты определили по фотографиям, что такие «дротики» используются в 122-миллиметровом снаряде ЗШ-1. Этот снаряд подходит к гаубице Д-30, которая стоит на вооружении и РФ, и Украины.

Донецкие блогеры сообщают, что снаряды типа ЗШ-1 со «стрелами» многократно применяли ВСУ в Донбассе – и под Луганском, и под Донецком (Авдеевка, Пески).

В любом случае, гибель жителей Буча-Ирпенского района от артобстрелов полностью развеивает версию о сознательном «геноциде в Буче», якобы устроенном российскими войсками при отходе из этого населённого пункта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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