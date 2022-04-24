Совбез США 11 часов решал, что делать с Кабаевой

Совет национальной безопасности США в течение 11-часового совещания принял решение по санкциям против российской гимнастки, общественного и политического деятеля Алины Кабаевой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источники сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Ранее, по данным газеты, Минфин США подготовил «жёсткие санкции» против Кабаевой.

Однако, отмечает издание, после долгого обсуждения американским Совбезом было принято решение вычеркнуть российскую спортсменку из санкционного списка.

Симферополь, Валентин Карамазов

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