Спасти инструкторов: госсекретарь и министр обороны США встречаются в Киеве с Зеленским

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин прибыли ночью в украинскую столицу и проводят переговоры с Владимиром Зеленским.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом ообщает The New York Times.

«Блинкен и Остин приехали в Киев, чтобы встретиться с Зеленским»: Госсекретарь и министр обороны США стали самыми высокопоставленными американскими чиновниками, которые отправились на Украину», – пишет издание.

Журналисты предполагают, что речь на переговорах, кроме прочего, пойдёт о том, на какие уступки можно пойти Москве (или наоборот оказать жёсткое давление), чтобы вызволить из «Азовстали» 400 иностранных наёмников, среди которых инструкторы НАТО «в больших погонах».

Симферополь, Валентин Карамазов

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