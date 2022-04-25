Конец апреля побалует Крым погодой

Последние дни апреля в Крыму обещают комфортную погоду.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», наступившая неделя будет теплой и сухой. Ночью температура воздуха не опустится ниже +6 градусов, днем столбики термометров будут подниматься до +23 градусов.

Осадков не ожидается. Открывать купальный сезон пока рано: самая теплая вода отмечается в Керченском проливе – +12, в районе западного побережья и ЮБК – от +8 до +10 градусов Цельсия.

Май может начаться с похолодания: 1 мая синоптики прогнозируют дневную температуру воздуха до +13.

Симферополь, Лиана Макоба

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