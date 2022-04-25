«Существенно улучшим»: крылатые ракеты «Калибр» станут ещё точнее, мощнее и быстрее

Крылатые ракеты «Калибр», которыми оснащают современные российские корабли и подлодки, будут существенно усовершенствованы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Ян Новиков.

«Планируем существенно улучшить летно-технические характеристики, повысить эффективность боевого применения. На выходе ждём изделие, существенно превосходящее нынешнее поколение», – заявил Новиков.

Симферополь, Валентин Карамазов

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