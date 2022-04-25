На улице Мариуполя поймали украинскую разведчицу из «Азовстали»

Внешний периметр «Азовстали» в Мариуполе, где заблокированы две тысячи боевиков, ещё не зачищен окончательно от последних отстатков нацбатов. Все они переодеты в гражданскую одежду. Часть из них пытается просто вырваться из окружения, но другие ведут целенаправленную диверсионно-разведывательную деятельность, информируя об обстановке в городе нацистов в подземелье.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил донецкий журналист Геннадий Дубовой.

Он рассказал, как ему с товарищами удалось задержать одну нацистку, которая случайно приняла их за таких же «своих», прячущихя от спецлужб ДНР.

«Идет слишком спокойно для мирной, достаточно ухоженная женщина лет 30. Ты видишь по глазам, как она всё отслеживает», – отметил журналист.

«Кто она, разведчица или снайпер, мы не знаем. Мы её отправили в соответствующие службы», – приводит слова Дубового издание «Донбасс решает».

Симферополь, Валентин Карамазов

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