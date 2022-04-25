Спикер Госсовета Крыма увеличил свои доходы более чем в 2,5 раза

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в минувшем году увеличил свои доходы более чем в 2,5 раза. Это следует из его декларации, опубликованной на официальном портале крымского парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2020 году спикер Госсовета показал доход в размере 25 млн 356 тыс 388 рублей 38 копеек, а в 2021 году – почти 68 млн рублей.

Состав собственности Константинова почти не изменился: вся недвижимость – квартира и 5 нежелых помещений – осталась при нем, как и автомобили Мицубиси Pajero Sport и джип WRANGLER. За год глава крымских депутатов избавился от БМВ Х7 М50D и прицеп STEMA MT 0751, но вряд ли он мог выручить от их продажи 42 млн рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

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