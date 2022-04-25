Пушилин объяснил, почему освобождение Славянска спасёт Донецк

Город Славянск является не только символом ополчения Донбасса, но и важнейшим пунктом, от разблокирования которого зависит водоснабжение Донецка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Полноценно можно будет говорить о возобновлении подачи воды в той мере, в какой это должно быть, только после полного освобождения территории ДНР. Имеется в виду, по крайней мере, направление Славянска», – подчеркнул Пушилин.

Кроме того, критически важно, что смещение линии фронта приведёт к уменьшению обстрелов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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