В Севастополе резко «просел» уровень бронирования на майские праздники: если в прошлом году, согласно данным городского правительства, загрузка мест размещения в первые дни мая достигала до 90%, то в этом году 25% будет считаться удачей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главная проблема – закрытие авиасообщения с Симферополем, из-за этого многие отказываются ехать в Крым и Севастополь, так как возникают серьезные сложности с логистикой.

Напомним, небо над юго-западными и южными регионами России закрыли 24 февраля, с тех пор ограничения несколько раз продлевали. В последний раз – до 1 мая, но очевидно, что к началу туристического сезона аэропорт Симферополя не откроют.

Власти РК и Севастополя пытаются решить вопрос за счет организации дополнительных поездов и вернуться к программе единого билета, чтобы возить прилетевших в Сочи, но вознркает масса нюансов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пытается быть оптимистом и заявляет, что еще не все определились с планами на майские праздники и в ближайшие дни уровень бронирования возрастет. Даже если он окажется прав, достичь прошлогодних показателей городу не удастся.

Севастополь, Лиана Макоба

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