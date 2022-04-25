В Крыму началась тюльпановая феерия

В Никитском ботаническом саду стартовал юбилейный – пятнадцатый Парад тюльпанов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обычно парад начинается в первых числах апреля, но в этом году из-за холодной весны открытие красочной феерии пришлось перенести.

Сотрудники НБС высадили 110 тысяч бутонов более чем 200 сортов отечественной и зарубежной интродукции. Почти половина из них – новинки.

В НБС тоже занимаются селекцией этих цветов – создано уже 16 сортов, однако их пока не выставляют, чтобы максимально увеличить собственную базу.

Представленные в экспозиции сорта подобраны так, чтобы любоваться тюльпанами можно было до середины мая.

Напомним, в НБС считают, что все современные тюльпаны, в том числе выращиваемых в Голландии и Турции, произошли от дикого тюльпана Шренка, произрастающего в степях на востоке Крыма. Сегодня наибольшая популяция тюльпана Шренка сохранилась на мысе Опук (Керченский полуостров). Тюльпан занесен в Красную книгу России: рвать цветы и выкапывать луковицы категорически запрещено.

Ялта, Лиана Макоба

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