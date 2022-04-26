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Вторник, 26 апреля 2022, 13:43 мск

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В Крыму начальник службы безопасности проиграл казенный миллион

Начальник службы безопасности одного крымских отелей отнес казенные деньги букмекерам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорелся на ЮБК. Мужчина должен был привезти в отель 1 миллион рублей в отель. Начальник службы безопасности вовремя прибыл на место встречи, забрал деньги, но вместо того, чтобы вернуться на работу, отправился к букмекерам – делать ставки на исход спортивных состязаний.

Пока сотрудники отеля пытались до него дозвониться и выяснить, куда он пропал, мужчина проиграл собственные 12 тысяч рублей и решил отыграться казенными. Через 5 часов у него не осталось ни копейки. Тогда игрок-неудачник сбежал.

Правда, бегал недолго: его задержали и отдали под суд.

«На суде честно вернул часть похищенного ― аж 2 тысячи рублей, ― пишет telegram-канал «Mash на волне», ― и получил почти 2,5 года условно».

Алушта, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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