В Крыму обнаружили скифское захоронение с уникальной погребальной коллекцией

В Крыму, недалеко от Симферополя, завершили археологические раскопки курганной группы, попавшей в зону строительства автомобильной дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное.

Курган до раскопок. Фото пресс-службы Института археологии РАН

В одном из курганов обнаружено погребение знатной скифской семьи IV века до нашей эры. Курган не был потревожен грабителями (что большая редкость), и ученые смогли подробно задокументировать археологический памятник и собрать коллекцию погребального инвентаря, среди которого оказались уникальные находки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Институте археологии Российской академии наук, под курганом высотой 2,5 м и диаметром 50 м археологи открыли полностью сохранившуюся каменную крепиду – опорную стену, которая окружала курган каменным кольцом. Она была сложена из мощных каменных блоков разного размера, уложенных по окружности в один и два ряда.

В центре кургана находилось основное погребальное сооружение – каменный склеп, датируемый IV веком до нашей эры. Стены расширялись кверху и были выложены из плит, положенных плашмя друг на друга: так предотвращалось разрушение стен от давления насыпи. Склеп был перекрыт бревнами и досками, на которые древние строители уложили каменные плиты. Вход в камеру склепа был сделан в южной части, к нему вел длинный дромос (коридор, ведущий в погребальную камеру), который после погребения был аккуратно заложен камнем.

Склеп и крепида. Фото пресс-службы Института археологии РАН

«У нас мало данных об архитектуре скифских курганов Предгорного Крыма этого периода, потому что многие известные склепы полностью ограблены или не были полноценно описаны при исследованиях в XIX веке, – рассказала научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии Института археологии РАН, руководитель раскопок Ирине Рукавишникова. – Сейчас нам известно, что для скифских курганов нет абсолютно одинаковых архитектурных решений. Схожие конструкции были обнаружены в исследованных современными учеными курганах Белогорского могильника, Беш-оба и в других курганах Белогорского и Симферопольского районов, где находились и «царские» курганы скифов с каменной архитектурой».

В северной части склепа археологи обнаружили коллективное погребение, где в разное время было похоронено шесть человек (при подзахоронении часть погребального инвентаря уносили, а останки тех, кто был похоронен ранее, сдвигались). Рядом с одним из черепов были найдены две нашивки с изображениями шагающих грифонов.

Фото пресс-службы Института археологии РАН

В южной части склепа археологи расчистили останки еще одного погребенного, возле которого обнаружили золотые серьги и нашивки четырех типов, которыми когда-то была расшита одежда. Кроме того, в склепе были найдены бронзовые наконечники стрел, наконечник с подтоком от железного копья, длина которого была 2,5 м. Находки позволяют предположить, что склеп был сооружен для семьи знатного скифа.

По словам ученых, погребальную одежду скифской знати традиционно украшали разнообразными золотыми нашивками. Обнаруженные нашивки похожие на те, что ранее находили в ближайших курганах (например, Туук-оба), в курганах Южной и Левобережной Украины, Восточного Крыма. Поскольку курган до археологов никто не трогал, все нашивки (а это около 100 отдельных предметов) были на своих местах, и у ученых появилась возможность реконструировать костюм по крайней мере одного из погребенных людей.

Фото пресс-службы Института археологии РАН

Сейчас проводится экспертиза найденных останков и предметов, которая позволит установить пол, возраст, степень родства и состояние здоровья погребенных на момент смерти. Ученые не исключают, что в захоронении могли находиться как родственники, так и люди, выросшие в других регионах.

В дальнейшем планируется сделать объемную реконструкцию каменного склепа, провести исследования образцов органики, полученных от остатков накидки с бляшками и от перекрытия склепа. Предстоит реставрация оружия. Точное описание и графическая реконструкция погребального комплекса и впускных погребений позволит добавить этот элитный курган в ряд уже известных курганов скифской эпохи Предгорного Крыма, говорят в Институте археологии РАН.

Симферополь, Лиана Макоба

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