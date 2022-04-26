В Крыму вынесли приговор мужчине, пять лет насиловавшему несовершеннолетнюю

В Ялте вынесли приговор 57-летнему мужчине, обвиненному в систематическом изнасиловании несовершеннолетней падчерицы.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в сентябре 2015 года мужчина, когда супруги не было дома, изнасиловал ее 11-летнюю дочь. И пригрозил ей расправой, если она расскажет о случившемся. С тех пор он неоднократно совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

О преступлении стало известно лишь в декабре 2020 года, мужчину задержали.

Признавать вину он категорически отказался, однако суд, исследовав доказательства обвинения, счел его виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 132 УК РФ, пункта «б» части 4 статьи 132 УК РФ.

Крымчанина приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, в счет компенсации морального вреда потерпевшей стороны взыскано 500 тысяч рублей.

Ялта, Олег Яковенко

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