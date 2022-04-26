Беженцы из Мариуполя рвутся обратно – погранслужба ДНР просит подождать

Пограничная охрана МГБ ДНР уточнила особенности возвращения из эвакуации мариупольцев, которым очень хочется вернуться обратно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в МГБ предупредили, что до полного установления спокойной обстановки в городе и выявления всех украинских диверсантов – возвращающиеся могут столкнуться с трудностями при пересечении границы РФ.

В первую очередь, необходим действующий паспорт с мариупольской пропиской.

«Кроме этого, со стороны ДНР в пункте пропуска такого человека должен встречать его родственник с действующим паспортом ДНР или Украины», – отметили в погранслужбе.

Есть и другие аспекты.

«Пересекая границу РФ, людям не гарантируют, что они попадут в Мариуполь. Обстановка там не совсем безопасная. Поэтому военнослужащие могут не пропустить их на блокпосту», – сообщает издание «Донбасс решает» со ссылкой на Штаб территориальной обороны ДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»