Беженцы из Мариуполя рвутся обратно – погранслужба ДНР просит подождать

Пограничная охрана МГБ ДНР уточнила особенности возвращения из эвакуации мариупольцев, которым очень хочется вернуться обратно.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в МГБ предупредили, что до полного установления спокойной обстановки в городе и выявления всех украинских диверсантов – возвращающиеся могут столкнуться с трудностями при пересечении границы РФ.
В первую очередь, необходим действующий паспорт с мариупольской пропиской.
«Кроме этого, со стороны ДНР в пункте пропуска такого человека должен встречать его родственник с действующим паспортом ДНР или Украины», – отметили в погранслужбе.
Есть и другие аспекты.
«Пересекая границу РФ, людям не гарантируют, что они попадут в Мариуполь. Обстановка там не совсем безопасная. Поэтому военнослужащие могут не пропустить их на блокпосту», – сообщает издание «Донбасс решает» со ссылкой на Штаб территориальной обороны ДНР.
Симферополь, Валентин Карамазов
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