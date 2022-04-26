Минобороны Великобритании разработало «двойственную стратегию» против РФ

Запад должен добиться «военного поражения Путина» на Украине, а также возвращения Киеву Крыма и Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в британском парламенте заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Наша стратегия двойственная. Первое, Путин должен потерпеть поражение на Украине. Его вторжение должно провалиться. Украине решать, когда она захочет согласиться на мир. И мы сделаем все возможное, чтобы оказать им поддержку.

Второе: Если бы это решал я, я бы хотел, чтобы Путин вернулся не только в дофевральские границы. Он нелегально вторгся в Крым, он нелегально вторгся в Донецк. Он должен соблюдать международное право и в долгосрочной перспективе покинуть Украину», – рассуждает Уоллес.

Симферополь, Валентин Карамазов

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