Немецкий профессор: Враждебные Западу государства начинают прятать доллары и евро

Недружественные к Западу государства начинают прятать валютные резервы от финансовых властей США.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом изданию «Wirtschafts Woche» заявил профессор Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне Ян Кранен.

«США используют доллар в конфликте с Россией как оружие. Это касается статуса доллара как основной резервной валюты в мире. Все государства, настроенные против Запада, теперь будут задаваться вопросом – продолжать ли им держать активы на счетах на Западе или они тоже рискуют внезапно перестать получать свои валютные резервы в случае политического конфликта.

Вероятной моделью реакции является диверсификация – и не только в отношении используемых резервных валют, но и в отношении того, где и как они хранятся. Это вполне может произойти даже тайно. Можно скрыть валютные резервы, у центральных банков на финансовом рынке есть средства и способы скрыть свою идентичность. Я считаю, что в будущем подобные попытки центральных банков антизападных государств будут усиливаться, чтобы снизить уязвимость извне», – заключил немецкий профессор.

Симферополь, Валентин Карамазов

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