В Севастополе массово гибнут утки

В Севастополе зафиксирована массовая гибель уток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые сообщения появились в соцсетях: много мертвых птиц обнаружили в районе пляжа Омега в Круглой бухте. Очевидцы утверждают, что у берега вода была очень грязной и странно пахла. При этом в других частях города птицы чувствуют себя нормально.

Специалисты сошлись во мнении, что на Омеге утки отравились. «Это результат отравления, ничего другого тут быть не может, – цитирует ForPost доктора биологических наук, профессора кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета Сергея Иванова. – Никаких вариантов нет – кто-то что-то сбросил в воду с корабля или с берега». Аналогичной точки зрения придерживается и научный сотрудник Института биологии южных морей РАН Борис Анненский.

Севастопольское управление ветеринарии начало проверку по факту гибели птиц, результаты обещали сообщить к концу недели.

Севастополь, Олег Яковенко

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