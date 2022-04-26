В Германии подтвердили устойчивость финансовой системы РФ

Москве удалось стабилизировать рубль и заручиться поддержкой Пекина. Финасовая система России выстояла.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом изданию «Wirtschafts Woche» заявил профессор Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне Ян Кранен.

По его словам, положительное влияние на курс рубля оказали быстрые действия Центробанка РФ и стратегические решения, предпринятые правительством задолго до острой стадии конфликта с Западом. Кроме того, огромную роль сыграло требование к странам ЕС перейти на оплату газа в рублях.

«Центробанк России поддержал курс рубля за счёт повышения процентных ставок и, похоже, в остальном система была хорошо подготовлена к санкциям Запада. Решающее значение для России во всех отношениях имеет также позиционирование Китая. И если в торговле начнется выставление счетов в рублях и центральные банки других стран пойдут на это, это ещё больше повысит стабильность рубля», – заключил немецкий профессор.

Симферополь, Валентин Карамазов

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