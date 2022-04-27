Заболеваемость ковидом в Крыму и Севастополе снизилась до минимальных значений

Заболеваемость коронавирусом в Крыму снизилась до минимальных значений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в РК за сутки зарегистрировано 59 новых случаев. Этот показатель близок к минимум предыдущей волны (10 января было зафиксировано 59 инфицированных, после чего заболеваемость снова пошла в рост), а до этого отмечался в марте 2021 года.

Севастополь достиг еще более впечатляющих значений: 26 апреля зарегистрировано 11 заболевших – такого не было с августа 2020 года.

От инфекции умерли 3 крымчанина и 2 севастопольца.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»