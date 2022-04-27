В Крым приехали более 100 тысяч украинцев

Более 100 тысяч украинцев приехали в Крым за последние 2 месяца. Около 80% из них остались на полуострове, остальные проследовали на материковую часть России.

Как сообщили РИА «Новый День» в Пограничном управлении ФСБ РФ по РК и Севастополю, более 1 тысячи иностранных граждан сразу же в пунктах пропуска попросили предоставить им временное убежище.

В ведомстве отмечают, что граждане Украины могут въехать в Российскую Федерацию по действительным документам, при этом подтверждать каким-либо образом заявленную цель визита не требуется. Прекращать пропуск через государственную границу Российской Федерации людей, транспортных средств, грузы и животных не планируется.

Симферополь, Олег Яковенко

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