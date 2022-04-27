От самого дешевого до элитного: в Крыму объявляют трехлетку большого строительства

В Крыму объявляют трехлетку большого строительства: к 2025 году рынок полуострова должен быть насыщен жильем всех ценовых категорий – от эконом-класса до элитного.

«Целевая задача – в течение двух-трех лет выйти с большим объемом предложения. Чтобы в Крыму было предложение от самого дешевого – для постоянного или временного проживания – и заканчивая самыми элитными объектами недвижимости, – цитирует РБК вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. – Должна быть вся линейка спроса на этом рынке удовлетворена».

Хуснуллин отметил, что сейчас в Крыму спрос намного больше предложения, и это делает полуостров привлекательным: «Три-пять лет назад из московских девелоперов никто не хотел заходить, – сказал вице-премьер. – Сейчас я знаю пять-шесть девелоперов, которые работают в Крыму. Работают и продолжают расширение своего присутствия».

Симферополь, Олег Яковенко

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