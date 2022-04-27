Украинское командование в своих докладах постоянно называет российскую армию «оккупантами», однако сдерживать наступление объединённых сил ДНР И РФ это не помогает.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», при всём желании генштаба ВСУ приукрасить картину и скрыть потери – время от времени приходится признавать утрату контроля над новыми территориями.

«Наибольшая активность группировки оккупационных войск наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Противник овладел северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы.

На Лиманском направлении оккупант установил контроль над населенным пунктом Заречное, совершал штурмовые действия в районе населенного пункта Ямполь.

На Северодонецком направлении захватчики установили контроль над населенным пунктом Новотошковское, ведут наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово.

Силами подразделений росгвардии оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в районах населенных пунктов Киселевка и Станислав Херсонской области.

С целью наращивания группировки войск оккупанты перебросили с территории Белгородской области в город Изюм две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Кроме того, в районах населенных пунктов Белгородской области противник развернул два ракетных дивизиона ОТРК «Искандер-М», – говорится в сообщении пресс-службы генштаба ВСУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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