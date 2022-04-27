Чешский экономист предрёк победу России в нефтегазовой войне с Евросоюзом

Полный отказ ЕС от нефти и газа из РФ не нанесёт даже малого вреда России. В то же время – Европу ждёт энергетический коллапс и невиданная инфляция.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил чешский экономист Лукаш Кованда в комментарии местным СМИ.

«Германия впадёт в рецессию, если поставки российского газа, нефти и угля будут прекращены. Только в этом году её экономика сократится на целых 2%. По данным Бундесбанка, цена на нефть Brent взлетит выше 170 долларов за баррель в случае прекращения поставок. Таким образом, бензин в Чехии будет стоить не менее 60 крон за литр (200 рублей). Даже минфин США предостерегает от полного отключения ЕС от российской нефти.

При этом Россия продолжает извлекать выгоду из роста цен на нефть, в то время как цены на газ уже долго остаются высокими. Даже в случае полного отказа ЕС приобретать российские нефть и газ, Россия всё равно достигнет профицита внешней торговли. Он составит около 200 млрд долларов, что сопоставимо с показателями за 2021 год», – заключил Кованда.

Симферополь, Валентин Карамазов

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