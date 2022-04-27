Пять млн туристов и два десятка поездов: власти Крыма продолжают фантазировать на счет сезона

Власти Крыма рассчитывают на сохранение турпотока за счет переориентации отдыхающих на другие виды транспорта.

Как уже сообщал «Новый День», в минувшем году не менее трети туристов прибыли на полуостров авиатранспортом, в майские праздники этот показатель превышал 70%. Еще часть летела до Анапы и уже оттуда ехала в Крым. В текущем году прилететь в Симферополь и Анапу пока нельзя, поэтому брони на май начали отменять. Отельеры и туроператоры говорят о значительном снижении спроса, власти РК сохраняют оптимизм и предсказывают сохранение прошлогоднего потока. Чиновники рассчитывают, что закрытие авиасообщения можно будет компенсировать за счет других видов транспорта.

Так, по словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, число прибывших железнодорожным транспортом в текущем году возрастет в 2,4 раза: «Если в прошлом году железнодорожным транспортом было перевезено порядка 2 млн пассажиров, то в этом году – 4,8 млн ожидается».

Правда, в официальных отчетах 2021 года доля приехавших в Крым на поезде не превышала 10%. Например, глава РК Сергей Аксенов сообщал о 8%. То есть, число выбравших такой вид транспорта в минувшем году не достигло миллиона. Откуда взялись 2 млн, о которых заявил Волченко, непонятно.

Не менее оптимистично смотрит на проблему вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, считающий, что все, кто раньше летал в Крым самолетами, пересядут на поезда.

«У нас есть проблема с авиаперевозками. Но на территорию Крыма самолетами попадало только 30% туристов, 60% – на личном автомобильном транспорте – цитирует Хуснуллина РБК. Эти 30% – поедут железной дорогой».

Однако география железнодорожного сообщения с полуостровом небогата: поезда отправляются из двух столиц. До Севастополя так же можно добраться из Мурманска и Архангельска, до Евпатории их Пскова, до Симферополя – из Смоленска, Белгорода, Астрахани и Кисловодска. Жителей Уральского региона и Предуралья должен привезти 1 поезд, который ходит из Перми; всех, кто обитает за Уралом, – из Омска. Оба последних состава ходят всего 2 раза в неделю и добираются до Крыма более 3 суток.

Поэтому для тех, кто не сможет купить билеты или не захочет тратить неделю отпуска на дорогу, возможны альтернативные варианты. Например, Хуснуллин предлагает долететь до Ростова или Краснодара, а оттуда поехать по железной дороге. Правда, оба аэропорта закрыты, как и Симферополь с Анапой, да и дополнительных поездов до полуострова из этих городов нет, сесть можно только на проходящие из Москвы и Санкт-Петербурга, что в условиях дефицита билетов весьма сомнительно. Да и дороговато.

Еще один альтернативный вариант: добраться в Крым по морю.

«Возможность морского транспортного сообщения существует, – сообщил Волченко. – Но это больше вопрос к транспортникам по целесообразности и экономической составляющей, чтобы это было адекватно ценообразованию. Но она, безусловно, существует, и я уверен, что такие варианты сейчас прорабатываются».

О конкретных вариантах пока никто не сообщает. Плюс ко всему, чтобы приехать в Крым по морю, нужно сначала добраться до моря, и для большинства туристов такой путь будет дольше, дороже и проблематичнее, чем, например, просто прилететь в Сочи и остаться на ближайшем курорте.

Симферополь, Лиана Макоба

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